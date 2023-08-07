В Кривошеинском районе Томской области убрали свалку на сельхозземлях

Место до и после ликвидации свалки. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Кривошеинском районе Томской области убрали несанкционированную свалку. Новость об этом опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям. Именно по представлению этого ведомства свалку и ликвидировали.

Захламленный земельный участок находился возле села Новоисламбуль.

«На территории были размещены полиэтиленовые бутылки и пакеты, картонные коробки, деревянные оконные рамы, доски, резиновые покрышки, пластиковые упаковки, старая мебель и т.д.», - уточнили в управлении Россельхознадзора.

Местным властям вынесли предостережение. А 3 августа инспектор ведомства выехала на месте и убедилась, что свалку убрали.