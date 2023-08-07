В Октябрьском районе Томска снова нет воды в нескольких домах из-за аварии

Пока водоснабжение не восстановили, воду к домам подвозят Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В нескольких домах на Иркутском тракте и улице Ивановского в Томске снова без воды, предупредили в мэрии. По их сведениям, подачу ресурса понизили, так как в районе 128-1 скважины ведутся работы. Авария на скважине произошла вечером 6 августа, после чего утром 7 августа в мэрии сообщили, что ремонт завершен.

«Сейчас продолжается заполнение системы, в ближайшее время ресурс будет подан в дома в полном объёме», - говорится в новом сообщении мэрии.

А пока водоснабжение не восстановили, воду к домам подвозят. Актуальную информацию о водоснабжении можно узнать в своей управляющей компании или ТСЖ, в диспетчерской «Томскводоканала» 90-50-90 или по номеру оперативно-диспетчерской службы мэрии 005.

Напомним, что с вечера 3 августа до вечера 5 августа во многих домах Томска не было холодной воды из-за масштабного ремонта.