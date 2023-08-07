«Умные» спортплощадки установили в Томске и Стрежевом

«Умная» спортплощадка в Томске находится на Иркутском тракте, 51/3, а в Стрежевом – в 4-м микрорайоне, 458/1 Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Необычные «умные» спортплощадки появились в двух городах Томской области – Томске и Стрежевом. Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, на таких площадках устанавливают футбольные ворота, стойки для волейбола и футбола, беговые дорожки, силовые тренажеры и т.д.

«Умные» спортплощадки оснащены QR-кодами, Wi-Fi и подставками для телефонов», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Если перейти по QR-коду, то можно найти рекомендации, как пользоваться этими тренажерами в зависимости от уровня вашей подготовки.

«Умная» спортплощадка в Томске находится на Иркутском тракте, 51/3, а в Стрежевом – в 4-м микрорайоне, 458/1.

Ранее современная спортплощадка появилась в Кедровом.