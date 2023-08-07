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НовостиОбщество7 августа 2023 11:30

В Томске пройдут публичные консультации по проекту о парковочных местах

Томичи могут направить предложения по нормативу парковок до 11 августа
Александра Тайбатрова
К участию приглашаются все заинтересованные лица и организации

К участию приглашаются все заинтересованные лица и организации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске проходят публичные консультации в рамках экспертизы проекта об изменении норматива парковочных мест при строительстве. Как сообщает мэрия, консультации проводит департамент архитектуры и градостроительства. Уточняется, что эти консультации нужны для того, чтобы найти нюансы, которые могут помешать предпринимательской или любой другой деятельности.

«К участию приглашаются все заинтересованные лица и организации», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Предложения принимают до 11 августа. Направить их можно двумя способами: по электронной почте tyr@admin.tomsk.ru или в письменном виде по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.

Ранее в Томске приняли законопроект об отказе норматива одной парковки на квартиру. Новый норматив составляет одно парковочное место на 100 квадратных метров жилья.