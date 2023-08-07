В Томской области в 2022 году выявлено почти 6 тысяч новых случаев рака

В Томской области стали чаще выявить рак, как и в других регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в 2022 году было выявлено 5860 новых случаев злокачественных новообразований (ЗНО). Прирост относительно 2021 года составил 12,4%. Об этом рассказал главный врач Томского онкологического диспансера Максим Грищенко в интервью «Аргументам и фактам — Томск».

Как отметил главврач, заболеваемость ЗНО в Томской области имеет тенденцию к росту, как и в других регионах. Это связано со старением населения, с улучшением диагностических способностей, а также с внедрением новых подходов для выявлении раковых заболеваний.

Также благодаря обеспеченности медорганизаций диагностическим оборудованием (эндоскопия, маммографами, МРТ, КТ, ПЭТ-КТ) медики стали чаще выявлять злокачественные новообразования.

«По предварительным данным Томскстата, показатель смертности по Томской области в 2022 году составил 205,1 на 100 тыс. населения, что на 8,7% ниже показателя предыдущего года (224,7 на 100 тыс. населения)», — сказал Грищенко.

Чаще всего, по данным специалиста, в регионе выявляют злокачественные новообразования кожи, колоректальный рак и рак молочной железы. Диагностируют рак в основном у людей старше 60 лет: у мужчин — 76,7%, у женщин — 68,4%.