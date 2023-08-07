Находился под следствием: что известно о кандидате в мэры Томска Александре Вульфе

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Документы на конкурсную комиссию по выборам мэра Томска подал второй кандидат — Александр Вульф. Что известно о втором человеке после Дмитрия Махини, который решил принять участие в выборах градоначальника, выяснило издание Tomsk.mk.ru.

Александр Вульф родился в 1975 году в Кемеровской области. Окончил Томский государственный педагогический университет. Сейчас кандидат в мэры работает в городе Асино. Он возглавляет муниципальное унитарное предприятие «Асиновский единый ресурсный центр».

В 2015 году, будучи заместителем главы Томского района, чиновник подавал декларацию о доходах. Из них следует, что Вульф владел жилым домом и квартирой, а также легковым автомобилем Toyota Corolla.

Также известно, что Александр Вульф находился под следствием. В 2014 году прокуратура Томской области выявила факт неправомерного расходования 5,8 миллиона рублей при бюджетном финансировании обустройства коттеджного поселка под Томском. В этом обвинили начальника управления ЖКХ администрации Томского района.

На тот момент эту должность занимал Александр Вульф. Однако позже выяснилось, что хищения не было, дело в отношении чиновника прекратили по истечению срока давности и признанию им состава преступления.

В 2022 году Вульф участвовал в выборах в Совет Асиновского городского поселения от партии «Единая Россия» и в конкурсе по выбору главы Асиновского района.