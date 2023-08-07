Сельхозпроизводители Томской области начали убирать урожай

Одновременно с уборкой хозяйства региона ухаживают за посевами Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области началась уборочная страда, сообщает пресс-служба обладминистрации. Первыми к уборке урожая приступили в Кожевниковском районе. Там с 467 гектаров убрали более тысячи тонн озимой ржи.

«В регионе продолжается кормозаготовка», - уточняет пресс-служба администрации Томской области.

Известно, что план по кормозаготовке выполнили на 44%. Уже заготовили более 112 тысяч тонн сенажа и свыше 32 тысяч тонн сена. Больше всего кормов заготовили в Томском и Кожевниковском районе.

Одновременно с этим хозяйства региона ухаживают за посевами, обрабатывают их гербицидами, инсектицидами, фунгицидами, вносят удобрения.

Напомним, что в Томской области до 11 августа сохранится высокий класс пожарной опасности.