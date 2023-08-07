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НовостиОбщество7 августа 2023 9:43

Высокий класс пожароопасности сохранится в Томской области до 11 августа

В Тегульдетском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность
Алёна Мищенко
В Томской области сохранится высокий класс пожароопасности

В Томской области сохранится высокий класс пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области сохранится высокий класс пожарной опасности с 8 по 11 августа. Такое предупреждение сделали в региональном ГУ МЧС на основании бюллетеня томского гидрометцентра.

По данным синоптиков, с 8 по 11 августа местами по области и Томску сохранится высокая пожароопасность — четверти класс. В Тегульдетском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

В мэрии напомнили, что на территории областного центра организовано ежедневное патрулирование в населенных пунктах и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, усилена профилактическая работа с населением.