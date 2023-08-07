Почти 130 машин за неделю эвакуировали в Томской области за нарушения ПДД

На 22 водителя составили административные материалы из-за нарушений правил стоянки и остановки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За неделю, с 28 июля по 3 августа, в Томской области за нарушения ПДД эвакуировали 127 машин, такие данные приводит пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. На 22 водителя составили административные материалы из-за нарушений правил стоянки и остановки. А еще 18 водителей привлекли в ответственности за тонировку автомобилей.

«Задержано 76 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения», - уточнили в полиции и добавили, что из задержанных двое уже были лишены прав за такое же нарушение.

На водителей, которые повторно попались пьяными за рулем, будучи лишенными прав, завели уголовные дела.

Ранее житель Томска хотел купить пиломатериалы и стал жертвой аферистов.