В Томске разыскивают пропавшего 34-летнего мужчину с бородой

Фото: "Лиза Алерт"

Жителей Томска просят помощи в поисках 34-летнего мужчины, местонахождение которого неизвестно с 5 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Латыпов Руслан Флёрович, 34 года (1988 г.р.). С 5 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Мужчина росно 190 сантиметров, нормального телосложения, бритый налысо, глаза карие, новости бороду.

В момент пропажи был одет в белую футболку, синие спортивные штаны, синие кроссовки, синюю кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).