Томские ученые установили влияние цветения водорослей на таяние ледников

Ледник Водопадный Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Томского госуниверситета во время экспедиции в Горном Алатау обнаружили необычайно массовое цветение водорослей на леднике Водопадный. На сайте вуза сообщается, что из-за этого лед окрашивается в красный и розовый цвет, что, по предположению ученых, может приводить к ускорению таяния ледника.

«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет», - приводит слова завлабораторией гляциоклиматологии ТГУ Александра Ерофеева пресс-служба вуза.

Ученые предположили, что обнаруженные водоросли – это хламидомонада снежная. Но чтобы получить точные результаты, водоросли отправили на исследование.

Отмечается, что за время наблюдений ледники группы Актру потеряли немало массы. А цветение водорослей может еще ускорить этот процесс. Ученые предполагают, что причиной их массового цветения могла стать очень снежная зима.