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НовостиОбщество7 августа 2023 9:05

Синоптик рассказала о погоде в Томской области на этой неделе

Заморозков в регионе не ожидается
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томской области на этой неделе воздух прогреется до +27 градусов. Заморозков в регионе пока не ожидается. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлану Рюхтину.

По данным синоптика, с 7 по 13 августа в регионе ожидается умеренно жаркая погода. На севере области днем воздух прогреется до +17 до +22 градусов, на юге — до + 27 градусов.

В Томске на неделе столбики термометров будут подниматься до +23 до +27 градусов. На выходных температура опустится до + 20 градусов.

Заморозков в регионе в настоящее время не прогнозируется.