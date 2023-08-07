В Томской области начнут блокировать серые сим-карты

В Томской области заблокируют неподтвержденные сим-карты Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в августе по требованию Роскомнадзора операторы связи начнут блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом стало известно изданию «Аргументы и факты - Томск».

Компании-операторы должны в течение трех дней после получения списка от регулятора уведомить абонентов, у которых будет 15 дней для обновления информации, иначе номера заблокируют.

Под блокировку попадают сим-карты, которые распространяются без заключения договора, а также на корпоративные сим-карты, которые массово закупаются компаниями для своих сотрудников. Каждый запрос от Роскомнадзора содержит около 50 000 номеров.

Если абоненты не подтвердят свои данные, то операторы заблокируют около 1 миллиона сим-карт.

Уже в начале апреля текущего года операторы начали массово отправлять push-уведомления и СМС с просьбой подтвердить свои данные через салон связи или личный кабинет на портале «Госуслуг».