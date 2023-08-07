В Томской области благоустроили 10 общественных территорий

Всего в этом году в Томской области благоустроят 50 общественных территорий Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области уже завершены работы по благоустройству 10 общественных территорий по нацпроекту, отчитались в обладминистрации. Сейчас здесь идет приемка. Шесть объектов завершили в Томске: скверы «Чернобыль», на улицах Бердская, Лазарева, 2-я Рабочая, березовая роща на улице Обручева, а также сквер и мемориальная зона имени 166-й стрелковой дивизии на улице Нахимова.

«В Парабели полностью завершено благоустройство сквера у Дома культуры, проходившее в два этапа», - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В Асино благоустроили улицу Ленина, а в Северске – пешеходную зону на Коммунистическом проспекте и прибрежный парк вдоль улицы Ленина.

Всего в этом году в Томской области благоустроят 50 общественных территорий. На многих из них работы уже подходят к концу.

Ранее в Кедровом открылась современная спортивная площадка.