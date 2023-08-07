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НовостиОбщество7 августа 2023 7:44

Житель Томска хотел купить пиломатериалы и стал жертвой аферистов

Мужчина потерял около 25 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
Объявление о продаже 59-летний мужчина нашел в интернете

Объявление о продаже 59-летний мужчина нашел в интернете

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Томска стал жертвой аферистов, когда хотел купить пиломатериалы, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Объявление 59-летний мужчина нашел в интернете. Написал продавцу, и тот ответил, что для покупки нужно внести предоплату – 25 тысяч рублей.

«После перевода денежных средств, злоумышленник перестал выходить на связь», - уточнили в пресс-службе полиции.

После этого пострадавший обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Томской области опека забрала пятерых детей из неблагополучной семьи.