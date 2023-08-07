Для отсыпки дорог зимой в Томске заготовят более 30 тысяч тонн смеси

Этого объема по оценкам специалистов должно хватить на обработку дорог и тротуаров на весь период Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске готовят специальную пескосоляную смесь, которой будут посыпать дороги зимой, об этом рассказали в мэрии. По их данным, МБУ «Томск САХ» уже заготовило более 20 тысяч тонн такой смеси, а до конца августа объем запасов противогололедных материалов увеличится до 30 тысяч тонн.

«Этого объема по оценкам специалистов должно хватить на обработку дорог и тротуаров на весь период – начиная с первых осенних заморозков и до весенних минусовых температур», - подсчитали в мэрии.

Отмечается, что для посыпки дорог будут использованы два вида смеси. Той, в которой содержится 10% соли, будут посыпать дороги при температуре до -10…15 градусов. При похолодании будут использовать смесь с содержанием соли 20%.

А вот тротуары в Томске будут посыпать просто песком, без соли, чтобы не портить обувь томичей.

Напомним, что несколько домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии на скважине.