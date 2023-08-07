В Томской области дорожники завершают ремонт подъезда к Синему Утесу

Фото: администрация Томской области

В Томской области по нацпроекту завершается ремонт участка трассы Томск — Аникино – Ярское на подъезде к геологическому памятнику природы Синему Утесу. Об этом сообщили в администрации региона.

«В этом году подрядная организация приводит в нормативное состояние подъезд к поселку Синий Утес протяженностью 2,43 км. Компания ООО «Элсити» выполнила устройство нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин. Для обеспечения безопасности нанесена горизонтальная дорожная разметка, в поселке у Синеутесовской школы устроены искусственные неровности», — говорится в сообщении.

Дорожники продолжают обустройство с двух сторон остановки общественного транспорта «Сады Синий Утес», устанавливают дорожные знаки и сигнальные столбики.

Ремонт трассы Томск – Аникино – Ярское проводят последовательно. Ранее подрядчики отремонтировали почти 30 километров покрытия. В последующем трассу планируют отремонтировать в полном объеме.

Общая протяженность трассы Томск — Аникино — Ярское с подъездом к дому отдыха «Синий Утес» и базе ТГАСУ составляет 33,4 километра.