Томским старшеклассникам будут рассказывать о спецоперации на уроках истории

Фото: администрация Томской области

В новом учебном году в Томской области появится новый учебник по истории. На его закупку из облдюжета выделили более 20 млн рублей. Об этом сообщает администрация региона.

«Учебное пособие отражает важнейшие события, основные смыслы и факты, определившие развитие и синхронизацию всемирной истории и истории России», — говорится в сообщении.

В новых учебниках расскажут, какие территории присоединились к России, причины проведения спецоперации. Также учеников познакомят с современными героями, которые защищают страну на передовой.

К началу нового учебного года для школ закупят 29 тысяч учебников. В этом году новую учебную литературу откроют ученики 10 и 11 классов, 5–9-х классов — в следующем году.

Как рассказала начальник облдепартамента общего образования Ирина Грабцевич, история – одна из важнейших составляющих суверенной системы образования.

По ее словам, история России должна излагаться достоверно, а уроки истории в школах проходить интересно. Изучение этого предмета воспитывает гордость за свое государство и любовь к стране.