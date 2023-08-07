В Томской области опека забрала пятерых детей из неблагополучной семьи

Несоврешеннолетним от 2 до 13 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском районе Томской области приставы передали органам опеки пятерых детей от 2 до 13 лет из неблагополучной многодетной семьи, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Сейчас дети получают необходимое содержание и лечение.

По данным ведомства, администрация Первомайского района настаивала на лишении родительских прав отца и матери пятых детей и передачи их органам опеки. Суд принял сторону местной администрации.

«Неоднократно проводимые проверки многодетной семьи показали, что родители не исполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, злоупотребляют алкоголем, не работают. Более того, проживают за счет пенсии старшего ребенка и детских социальных пособий», — говорится в сообщении.

С родителями проводилась профилактическая работа, однако на них она не подействовала. Старший 13-летний сын из-за особенностей психического развития находится на инвалидности. У младшей двухлетней дочери диагностировано заболевание, требующее постоянного наблюдения врача. Ребенок не получает нужного лечения, так как не посещает больницу.

Также приставы выяснили, что сейчас родители находятся в разводе и пытаются создать новые семьи. Своим совестным детям должного внимания они не оказывают.

«На момент приезда приставов и представителей органов опеки в село Ежи мать и отчим детей готовились праздновать день рождения младшей дочери. Узнав, с какой целью приехали представители власти, отнеслись к ним спокойно», — добавили в ведомстве.

Дети быстро согласились поехать с представителями администрации в детское учреждение. Младшую девочку временно отвезли в Центральную районную больницу.