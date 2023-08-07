Поездки в скором поезде Томск – Новосибирск выросли на 7% в 2023 году

Более 40 тысяч пассажиров совершили поездки между Томском и Новосибирском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года поездки на скором поезде между Томском и Новосибирском совершили 41,5 тысячи пассажиров. Показатель вырос на 7% относительно прошлого года, сообщает администрация региона.

Более 1,5 тысячи поездок совершили пассажиры от 10 до 17 лет со скидкой 50% по действующей летней акции. Эта скидка действует с 1 июня по 31 августа 2023 года на билеты для проезда в вагонах 2 и 3 классов.

Скорый поезд № 869/870 Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути занимает 4,5 часа.

Напомним, что скорый поезд № 869/870 курсирует с 12 декабря 2021 года. Пользуется большой популярностью у жителей Томска, Новосибирска, Юрги, Тайги, Болотного, поселков Яшкино и Мошково. Вагоны оснащены всем необходимым для благоприятной поездки.