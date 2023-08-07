Современная спортивная площадка открылась в Кедровом

Фото: администрация Томской области

В Кедровом Томской области построили новую спортивную площадку в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в администрации региона.

Современную площадку оснастили спортивно-технологическим оборудованием. Оно позволяет проводить тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На площадке установлены гимнастические снаряды, уличные тренажеры, турники, брусья, рукоход, мишени, комплексы для выполнения испытаний.

Напомним, в Томске в августе откроют «умную» спортивную площадку школы №67 на Иркутском тракте. Здесь установлена арена с легкоатлетическими дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле с искусственным газоном и площадка для воркаута.