Несколько домов в Томске остались без холодной воды из-за аварии на скважине

Фото: Наталья Качановская

В Томск вечером 6 августа произошла авария на 128-й скважине. Из-за снижения давления случилось отключение воды. Сегодня утром ремонт завершили, вода в ближайшее время вернется в дома томичей, сообщили в мэрии со ссылкой на «Томскводоканал».

«Вечером произошла авария на 128-й скважине. Из-за порыва в городских сетях было снижено давление, в нескольких домах ресурс отсутствовал», — говорится в сообщении.

К 5 утра 7 августа ресурсники завершили аварийный ремонт. В настоящее время идёт заполнение системы. В ближайшее время вода появится во всех домах в полном объёме.

Уточнить информацию узнать в диспетчерской «Томскводоканала» 90-50-90, в своей УК (ТСЖ), по телефону оперативно-диспетчерской службы Томск 005.