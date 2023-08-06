Более 100 жилых домов останутся без света в Томске 7 августа

В Томске более 100 домов отключат от электричества Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 7 августа, в Томске без света останутся более 100 жилых домов. Это связано с плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщается на сайте «Горсетей».

Так, с 09:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

ул.Красноармейская, 114;

ул. Усова, 28-а стр.2;

ул. Красноармейская, 104;

пр-кт Кирова, 35;

пер. Лесной, 4-6,7,11-15;

ул.Усова, 28-а.

С 09:00 до 13:00 энергетики обесточат дома:

Предтеченск ул. Мелиоративная, 2/1;

Зональная станция мкр.Радужный, 2-4, 3-5, 3а, 10-22, 13-23, 26-38, 29-33, 32/1, 37-41, 42, 49, 49а, 111-121, 114-116, 128, 129, 129/1, 133, 136, 139-143, 139а, 140, 144, 150, 151/1, 153, 154-162,157-159, 273, 279, 285, 286, 342, 474.

С 09:00 до 16:30 света не буде в домах:

Басандайский 3-й пер, 1-3,2/1,4,8/6,9/2,11,11-а;

Поселок Трубачево ул. Липовая, 3, 4, 7-9, 8, 12, 22, 23, 26, 30, 31, 34-36, 44-46, 47, 51, 52, 57;

Поселок Трубачево ул. Купеческая, 29,36,46;

Поселок Трубачево ул. Ивовая, 17,22,27;

Поселок Трубачево ул. Озерковая, 14,22;

Поселок Трубачево ул. Пихтовая, 7а,10-12,11,15,18,21-25;

Поселок Трубачево ул. Центральная 8-12,18;

Поселок Трубачево ул. Юрия Никулина, 30;

Трубачево 14-16,15,25,уч.5;

ул. Высоцкого, 1;

Иркутский тракт, 42-44,158-172,158-б,162-А,162-г,166/14,167,170-а;

Иркутский тракт, 174/2;

Трубачево ул. Центральная, 17-19;

Басандайский 4-й пер 26;

пер. Басандайский 4-й 2-4,3,3/1,4/2,7,10,11,14-18;

ул. Басандайская 69/2,69/3;

Иркутский тракт 42-44,44-а,122/1;

ул. Мичурина, 5;

пер. Курганский, 4;

ул. Мичурина, 5.

С 09:00 до 17:00 отключения пройдут:

Зональная станция ул. Ясная уч.4,уч.7,уч.8,уч.12;

Зональная станция уч.7939, уч.7941, уч.7942, уч.7947, уч.7949, уч.7950, уч.7952, уч.7953, уч.7954, уч.7955, уч.7958, уч.8001, уч.8003;

Зональная станция мкр. Красивый пруд уч., уч.323, уч.324, уч.327, уч.328, уч.329, уч.330, уч.333, уч.334, уч.337, уч.339, уч.340, уч.341, уч.342, уч.344, уч.345, уч.346, уч.347, уч.349, уч.350, уч.356, уч.360, уч.361, уч.364, уч.365, уч.366, уч.367, уч.368, уч.370, уч.371, уч.375, уч.381, уч.385, уч.386, уч.390, уч.392, уч.393;

Зональная станция мкр. Перспективный 18,79,уч.52,уч.78,уч.83

Зональная станция мкр. Энергетик 11

Зональная станция п. Зональная станция уч. 677

Зональная станция ул. Добрая 12,уч.3,уч.6,уч.13

ул.Центральная 8

пер. Краснознаменный 1,1-а,11

пер. Выборгский 17

пер. Брянский 5-9

пер. Спичечный 3-9,4-6

ул. Григорьева 6,7-31,10-30,11-а,26-а,34-38,46-50,56-58

ул. Дальневосточная 5-9,8-14

ул. Краснознаменная 5-а,8-12,9-15,10-а,10-б,16,19-31,20-32

ул. Центральная 15,15/5

Заречная 1-я ул 1,4-6,5-37,16-20,25а,33а,41-43

Заречная 2-я ул 19

Новоселов ул 1-3,2-6,11

пер. Белградский 5,5-а,10

С 13:00 до 16:00 без электричества останутся дома:

ул. Суходольная, 6-а,8-12,11а,13-17

ул. Травяная. 6-10,7-9,7-а,7-б,9-а,11-а, 13-25, 13/1, 14, 18-26, 29, 32-34, 38-48, 52-54, 58-68;

ул. Тенистая 2-4,5-7,8,12-16,17-29,20-28

СТ «Весна» уч.1279,уч.1284,уч.1286,уч.1287,уч.1291,уч.1292,уч.1293,уч.1301

ул. Степная 6-я окр

ул. Приветливая 5-17,21-37,33-а,41-59

ул. Ковыльная 1а,3-5,8 стр.1,8-12,16

ул. Ветровая 19

Также с 14:00 до 17:00 света не будет в поселке Кисловка:

ул. Совхозная, уч.1,уч.2,уч.3,уч.3-1,уч.4,уч.11-б

ул. Пушкина, 6, уч.1,уч.3,уч.3-а

ул. Полевая, 11-а.