Томские волонтеры доставили более 2000 литров воды во время отключения

1400 литров – это техническая вода, а 625 литров – питьевая Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За время масштабных отключений холодной воды в Томске волонтеры доставили по адресам более 2000 литров воды, подсчитали в мэрии. Из них 1400 литров – это техническая вода, а 625 литров – питьевая.

«В первую очередь были обслужены заявки незащищённых слоев населения - маломобильных, многодетных и ветеранов», - объяснили в мэрии.

Сообщается, что за два дня поступило более 250 звонков: томичи уточняли информацию по подвозе воды и оставляли заявки на доставку ресурса на дом.

Напомним, что после масштабного отключения вода в дома томичей вернулась раньше срока.