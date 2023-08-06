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НовостиОбщество6 августа 2023 9:58

Томские волонтеры доставили более 2000 литров воды во время отключения

Воду волонтеры развозили по адресам
Александра Тайбатрова
1400 литров – это техническая вода, а 625 литров – питьевая

1400 литров – это техническая вода, а 625 литров – питьевая

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За время масштабных отключений холодной воды в Томске волонтеры доставили по адресам более 2000 литров воды, подсчитали в мэрии. Из них 1400 литров – это техническая вода, а 625 литров – питьевая.

«В первую очередь были обслужены заявки незащищённых слоев населения - маломобильных, многодетных и ветеранов», - объяснили в мэрии.

Сообщается, что за два дня поступило более 250 звонков: томичи уточняли информацию по подвозе воды и оставляли заявки на доставку ресурса на дом.

Напомним, что после масштабного отключения вода в дома томичей вернулась раньше срока.