В Томской области провели первенство по летнему биатлону

В соревнованиях участвовали биатлонисты 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В воскресенье, 6 августа, в Томской области, на базе «Метелица», состоялось первенство по летнему биатлону, сообщили в пресс-службе администрации региона. В соревнованиях участвовали биатлонисты 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

«Спортсмены соревновались в дисциплине кросс-спринт, стрельбе на огневом рубеже из пневматических винтовок в положении стоя и лежа», - поделились подробностями в пресс-службе администрации Томской области.

Среди юношей 2004-2005 годов рождения первое место занял Артем Коробцов, а среди девушек этого же возраста – Юлия Тараненко. У спортсменов 2006-2007 годов рождения золотые медали достались Ивану Репецкому и Виктории Борковой. Артем Коробцов, Юлия Тараненко и Иван Репецкий выступают за спортшколу олимпийского резерва Натальи Барановой, а Виктория Боркова – Бакчар.