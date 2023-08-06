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НовостиОбщество6 августа 2023 9:11

В Томской области провели первенство по летнему биатлону

Соревнования прошли на базе «Метелица»
Александра Тайбатрова
В соревнованиях участвовали биатлонисты 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения

В соревнованиях участвовали биатлонисты 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В воскресенье, 6 августа, в Томской области, на базе «Метелица», состоялось первенство по летнему биатлону, сообщили в пресс-службе администрации региона. В соревнованиях участвовали биатлонисты 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

«Спортсмены соревновались в дисциплине кросс-спринт, стрельбе на огневом рубеже из пневматических винтовок в положении стоя и лежа», - поделились подробностями в пресс-службе администрации Томской области.

Среди юношей 2004-2005 годов рождения первое место занял Артем Коробцов, а среди девушек этого же возраста – Юлия Тараненко. У спортсменов 2006-2007 годов рождения золотые медали достались Ивану Репецкому и Виктории Борковой. Артем Коробцов, Юлия Тараненко и Иван Репецкий выступают за спортшколу олимпийского резерва Натальи Барановой, а Виктория Боркова – Бакчар.