Дома почти на 50 улицах Томска останутся без света 7 августа

Отключения электроэнергии пройдут в разных районах Томска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 7 августа, в разных районах Томска пройдут плановые отключения электроэнергии. Эта информация опубликована на сайте Горсетей Томска.

С 09.00 до 12.00 света не будет по адресам:

Улица Красноармейская, 104, 114,

улица Усова, 28-а, 28-а стр.2,

проспект Кирова, 35,

переулок Лесной, 4-6, 7, 11-15.

С 09.00 до 13.00 электроэнергию отключат:

Предтеченск, улица Мелиоративная, 2/1

Зональная станция, микрорайон Радужный ,2-4, 3-5, 3-а, 10-22, 13-23, 26-38, 29-33, 32/1, 37-41, 42, 49, 49-а, 111-121, 114-116, 128, 129, 129/1, 133, 136, 139-143, 139-а, 140, 144, 150, 151/1, 153, 154-162, 157-159, 273, 279, 285, 286, 342, 474.

С 09.00 до 16.30 без света останутся дома по адресам:

3-й Басандайский переулок, 1-3, 2/1, 4, 8/6, 9/2, 11, 11-а,

4-й Басандайский переулок, 2-4, 3, 3/1, 4/2, 7, 10, 11, 14-18, 26,

улица Басандайская, 69/2, 69/3,

Поселок Трубачево, улица Липовая, 3, 4, 7-9, 8, 12, 22, 23, 26, 30, 31, 34-36, 44-46, 47, 51, 52, 57,

Поселок Трубачево, улица Купеческая, 29, 36, 46,

Поселок Трубачево, улица Ивовая, 17, 22, 27,

Поселок Трубачево, улица Озерковая, 14, 22,

Поселок Трубачево, улица Пихтовая, 7а, 10-12, 11, 15, 18, 21-25,

Поселок Трубачево, улица Центральная, 8-12, 18, 17-19,

Поселок Трубачево, улица Юрия Никулина, 30

Трубачево, 14-16, 15, 25, уч.5,

улица Высоцкого, 1,

Иркутский тракт 42-44, 44-а, 122/1, 158-172, 158-б, 162-А, 162-г, 166/14, 167, 170-а, 174/2,

г. Томск Иркутский тракт 42-44,44-а,

улица Мичурина, 5,

Курганский переулок, 4.

С 09.00 до 17.00 электроэнергии не будет по адресам:

Зональная станция, улица Ясная, уч.4, уч.7, уч.8, уч.12,

Зональная станция, уч. 677, уч.7939, уч.7941, уч.7942, уч.7947, уч.7949, уч.7950, уч.7952, уч.7953, уч.7954, уч.7955, уч.7958, уч.8001, уч.8003,

Зональная станция, микрорайон Красивый пруд, уч.323, уч.324, уч.327, уч.328, уч.329, уч.330, уч.333, уч.334, уч.337, уч.339, уч.340, уч.341, уч.342, уч.344, уч.345, уч.346, уч.347, уч.349, уч.350, уч.356, уч.360, уч.361, уч.364, уч.365, уч.366, уч.367, уч.368, уч.370, уч.371, уч.375, уч.381, уч.385, уч.386, уч.390, уч.392, уч.393,

Зональная станция, микрорайон Перспективный, 18, 79, уч.52, уч.78, уч.83,

Зональная станция микрорайон Энергетик, 11

Зональная станция, улица Добрая, 12, уч.3, уч.6, уч.13,

Улица Центральная, 8,

переулок Краснознаменный, 1, 1-а, 11,

переулок Выборгский, 17,

переулок Брянский, 5-9,

переулок Спичечный, 3-9, 4-6,

улица Григорьева, 6, 7-31, 10-30, 11-а, 26-а, 34-38, 46-50, 56-58,

улица Дальневосточная, 5-9, 8-14,

улица Краснознаменная, 5-а, 8-12, 9-15, 10-а, 10-б, 16, 19-31, 20-32,

улица Центральная, 15, 15/5,

1-я Заречная улица, 1, 4-6, 5-37, 16-20, 25а, 33а, 41-43,

2-я Заречная улица, 19,

улица Новоселов, 1-3, 2-6, 11,

переулок Белградский, 5, 5-а, 10.

С 13.00 до 16.00 света не будет:

улица Суходольная, 6-а, 8-12, 11а, 13-17,

улица Травяная, 6-10, 7-9, 7-а, 7-б, 9-а, 11-а, 13-25, 13/1, 14, 18-26, 29, 32-34, 38-48, 52-54, 58-68,

улица Тенистая, 2-4, 5-7, 8, 12-16, 17-29, 20-28,

СТ «Весна», уч.1279, уч.1284, уч.1286, уч.1287, уч.1291, уч.1292, уч.1293, уч.1301,

улица Степная 6-я окр.,

улица Приветливая, 5-17, 21-37, 33-а, 41-59,

улица Ковыльная, 1а, 3-5, 8 стр.1, 8-12, 16,

улица Ветровая, 19.

С 14.00 до 17.00 электроэнергию отключат:

Кисловка, улица Совхозная, уч.1, уч.2, уч.3, уч.3-1, уч.4, уч.11-б,

Кисловка, улица Пушкина, 6, уч.1, уч.3, уч.3-а,

Кисловка, улица Полевая, 11-а.