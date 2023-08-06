Губернатор Мазур поздравил томичей с Днем железнодорожника

День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Томской области Владимир Мазур и спикер Законодательной думы региона Оксана Козловская поздравили железнодорожников с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте обладминистрации. День железнодорожника в России отмечают в первое воскресенье августа, и в этом году праздник выпадает на 6 августа.

«Стальные магистрали страны вносят весомый вклад в развитие экономики Томской области, обеспечивая ежегодную перевозку миллионов тонн грузов», - говорится в поздравлении.

Губернатор и спикер региона рассказали, что постепенно меняется подвижной состав на маршрутах, которые соединяют Томскую область с другими территориями, а также напомнили, что с 13 июля было восстановлено прямое железнодорожное сообщение с Владивостоком.