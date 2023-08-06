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НовостиОбщество6 августа 2023 5:27

Томичка отдала аферистам 1,4 миллионов рублей за «курсы по инвестированию»

Эту сумму женщина перевела злоумышленникам за два месяца
Александра Тайбатрова
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Томска стала жертвой мошенников и за два месяца перевела им миллионов рублей. Об инциденте рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. 55–летняя женщина думала, что покупает курсы по инвестированию.

«По предварительным данным, в феврале 2023 года женщине позвонили неизвестные и сообщили о том, что она выиграла 200 долларов», - рассказали о подробностях дела в пресс-службе полиции.

Злоумышленники предложили томичке получить «приз», но он распознала уловку и отказалась. Тогда неизвестные предложили на этот «приз» приобрести курсы по инвестированию и получить дополнительный заработок. Томичка продолжила общение с аферистами на эту тему, и в результате за два месяца лишилась более 1,4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее жительница Томска хотела купить велосипед и потеряла более 36 тысяч рублей.