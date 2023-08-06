Воду в дома томичей начали подавать досрочно после крупного отключения

Ремонтные работы удалось завершить досрочно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После масштабного отключения холодной воды ресурс начали подавать в дома томичей досрочно. Об этом поздно вечером 5 августа сообщила мэрия. Напомним, что воду отключили для ремонта сетей, а включить планировали 6 августа.

«Работы удалось завершить досрочно», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сообщалось, что вода будет подаваться постепенно, и сначала в некоторых домах может быть небольшой напор. Однако, если 6 августа вода в кране так и не появилась, томичам нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, либо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу «Томскводоканала» 90-50-90 или в оперативно-дежурную службу Томска 005.

Напомним, что Роспотребнадзор проверит качество воды в Томске после масштабного отключения.