На «Дне поля» в Томской области покажут новую сельхозтехнику

Демонстрация техники продолжит цикл мероприятий – спутников межрегионального форума «День поля» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На «Дне поля», который пройдет 7 августа в Рыбалово Томского района, покажут новую сельскохозяйственную технику для заготовки кормов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «День поля» пройдет на базе СПК «Межениновский», начало мероприятия – в 11.00.

«Демонстрация техники продолжит цикл мероприятий – спутников межрегионального форума «День поля», - уточнили в пресс-службе обладминистрации и напомнили, что основные события форума пройдут 8 и 9 августа.

Сообщается, что представители компании-производителя техники покажут, как происходит заготовка кормов «сенаж в упаковке». Также участники мероприятия увидят линейку техники 2023 года.