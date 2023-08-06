Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 3:07

На «Дне поля» в Томской области покажут новую сельхозтехнику

Мероприятие состоится 7 августа
Александра Тайбатрова
Демонстрация техники продолжит цикл мероприятий – спутников межрегионального форума «День поля»

Демонстрация техники продолжит цикл мероприятий – спутников межрегионального форума «День поля»

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На «Дне поля», который пройдет 7 августа в Рыбалово Томского района, покажут новую сельскохозяйственную технику для заготовки кормов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «День поля» пройдет на базе СПК «Межениновский», начало мероприятия – в 11.00.

«Демонстрация техники продолжит цикл мероприятий – спутников межрегионального форума «День поля», - уточнили в пресс-службе обладминистрации и напомнили, что основные события форума пройдут 8 и 9 августа.

Сообщается, что представители компании-производителя техники покажут, как происходит заготовка кормов «сенаж в упаковке». Также участники мероприятия увидят линейку техники 2023 года.