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НовостиОбщество6 августа 2023 2:40

Жительница Томска хотела купить велосипед и потеряла 36 тысяч рублей

Объявление о продаже она нашла в интернете
Александра Тайбатрова
Покататься на велосипеде женщине не удалось

Покататься на велосипеде женщине не удалось

Фото: Иван Макеев

Жительница Томска потеряла более 36 тысяч рублей, когда хотела купить велосипед, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 52-летняя женщина нашла объявление о продаже в интернете. Написала на телефон, который был указан в объявлении.

«Автор объявления убедил томичку перевести на неизвестный номер счета более 36 тысяч рублей в качестве предоплаты», - рассказали в полиции.

После того, как перевод был осуществлен, «продавец» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. А полицейские напоминают, что не стоит переводить предоплату незнакомцам при покупке товаров в интернете.

Ранее в Томской области пенсионерка перевела аферистам более 90 тысяч рублей.