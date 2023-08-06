Жительница Томска хотела купить велосипед и потеряла 36 тысяч рублей

Покататься на велосипеде женщине не удалось Фото: Иван Макеев

Жительница Томска потеряла более 36 тысяч рублей, когда хотела купить велосипед, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, 52-летняя женщина нашла объявление о продаже в интернете. Написала на телефон, который был указан в объявлении.

«Автор объявления убедил томичку перевести на неизвестный номер счета более 36 тысяч рублей в качестве предоплаты», - рассказали в полиции.

После того, как перевод был осуществлен, «продавец» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. А полицейские напоминают, что не стоит переводить предоплату незнакомцам при покупке товаров в интернете.

Ранее в Томской области пенсионерка перевела аферистам более 90 тысяч рублей.