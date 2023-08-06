В Томске 6 августа воздух прогреется до +25 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Фото: Анна Ковалева

В воскресенье, 6 августа, в Томске воздух прогреется до +23…25 градусов, следует из информации, предоставленной Томским гидрометцентром. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, но будет переменная облачность.

В Томской области 6 августа днем температура воздуха будет составлять +21…26 градусов, а местами по востоку будет прохладнее - +17…22 градуса. Кое-где могут пройти небольшие дожди и грозы.

В Томске и области будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, иногда возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

Также Томский гидрометцентр напоминает, что до 7 августа в регионе сохраняется высокий 4 класс пожароопасности, а в Верхнекетском районе ожидают чрезвычайную пожароопасность 5 класса.