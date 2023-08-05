Первый в России мемориальный кабинет сказочника Волкова появится в ТГПУ

Фото: www.tspu.edu.ru

В Томском государственной педагогическом университете откроют первый в России мемориальный кабинет сказочника Александра Волкова. Напомним, известный писатель, автор повести «Волшебник Изумрудного города», окончил учительский институт в Томске в 1909 году.

Как сообщили в пресс-службе ТГПУ, обстановку рабочего кабинета воссоздадут по рассказам родственников сказочника и педагога, а также по сохранившимся фотографиям.

«Будет представлена коллекция аутентичных вещей, принадлежащих знаменитому писателю: письменный стол, кресло, тумбочка, сделанная его руками, скрипка и футляр к ней, который писатель сам смастерил, печатная машинка и письменный прибор из природного камня», - говорится в сообщении.

Как уверяют создатели уникального мемориального кабинета, он станет пространством для развития музейной деятельности и педагогики. В нем будут не только организовывать выставки, но и проводить различные мероприятия, включая театральные встречи.

Фото: www.tspu.edu.ru

В ТГПУ уже запустили краудфандинговую программу, чтобы собрать средства на реализацию проекта. Деньги направят на реставрацию мебели Александра Волкова и на восстановление интерьера его кабинета.

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