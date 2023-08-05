Более 200 кубометров дров передадут на СВО томские лесники

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

О подготовке очередной партии гуманитарного груза для томских участников спецоперации рассказали в региональном департаменте лесного хозяйства. Бойцам передадут более 200 кубометров дров. Их заготавливают местные авиапожарные, а также сотрудники Курлекской лесопожарной станции.

«В свободное от основной работы время мужчины колют дрова для фронтовых нужд. Древесину безвозмездно предоставляют арендаторы лесных участков», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что помощь лесникам оказывают жители различных уголков региона, в том числе Бакчарского, Зырянского, Томского и Чаинского районов.

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области Фото: Анна Ковалёва

Напомним, этой зимой при участии местных бизнесменов пожарные и инспекторы лесной охраны уже отправляли вагон дров на Донбасс.

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