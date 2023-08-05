Инженеры «Горсетей» восстановили электрику в квартире 82-летней томички

Фото: Telegram-канал Владимира Резникова

82-летняя жительница Томска рассказала специалистам «Горсетей» о том, что в УК отказались восстанавливать электрику в ее квартире после затопления. Инженеры компании наладили проводку за 2 дня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор ООО «Горсети» Владимир Резников.

«Большое горе случилось у Нины Павловны, оставшейся в квартире без света и возможности элементарно приготовить еду. Соседи сверху затопили жилье старушки, что привело к короткому замыканию и возгоранию проводки», - рассказывает руководитель.

Поскольку в управляющей компании пенсионерку уверили, что у них нет электрика, женщина поехала в офис «Горсетей». Решение ее проблемы возложили на бригаду специалиста Андрея Мезенцева. Прибыв по указанному томичкой адресу, работники обнаружили, что свет есть лишь в одной комнате. На кухне были видны следы сгоревшей проводки и подтеки, свидетельствующие о затоплении.

«Чтобы найти места повреждения, нам пришлось «прозванивать» всю квартиру, а после штробить стены», - прокомментировал заместитель начальника инженерно-инспекторской службы Ярослав Антропов.

По словам Владимира Резникова, в первый день работы специалисты его компании восстановили электрику на кухне. У Нины Павловны появилась возможность готовить еду. Полностью наладили проводку через сутки.

«Плохо, что в данном случае в УК «Жилсовет» так безучастно отнеслись к бабушке, ведь пенсионеры самые пунктуальные плательщики, хорошо бы администрации Октябрьского района обратить на это внимание», - добавил глава «Горсетей».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что мужчина получил ожоги при пожаре в жилом доме на Аркадия Иванова.

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