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НовостиОбщество5 августа 2023 7:43

Пенсионерка из Томской области перечислила аферистам более 90 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Анна Ковалёва

Фото: Алексей БУЛАТОВ

75-летняя жительница Асиновского района Томской области заявила в полицию о хищении денег. Мошенники убедили женщину перевести им более 90 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Впервые аферисты позвонили пенсионерке в июне 2023 года. Неизвестные сказали по телефону, что женщине полагается денежная компенсация за некие поддельные лекарства. Она отказалась, но аферисты в течение месяца продолжали делать ей все более выгодные предложения.

«Когда томичка согласилась, мошенники убедили ее, что сначала необходимо перевести более 90 тысяч рублей в качестве «страховки» на указанный счет. После того, как потерпевшая перечислила денежные средства, злоумышленники перестали выходить на связь», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в полиции завели уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации – «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что УФСБ возбудило два уголовных дела на носителей гостайны в Томской области

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