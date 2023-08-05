В Томской области видеокамеры зафиксировали 21 743 нарушения ПДД з неделю

На автодорогах региона при помощи видеокамер зарегистрировали 21 743 случая нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УВМД России по Томской области.

Как уточнили инспекторы ГИБДД, 20 253 нарушения были связаны с превышением скорости движения автотранспорта.

«Основная цель использования приборов видеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что новые видеокамеры будут фиксировать акты вандализма на Главпочтамте в областном центре.

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