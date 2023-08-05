В Томске создали первый российский электродвигатель для самосвалов «БелАЗ»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Первый отечественный электродвигатель постоянного тока для самосвалов «БелАЗ» создали на Томском электротехническом заводе. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«АО «ТЭТЗ», член Союза «МПО работодателей Томской области», разработал не имеющий российских аналогов электродвигатель ДП216. Двигатель предназначен для состава привода маслопрокачивающих насосов дизель-генераторов в карьерных самосвалах «БелАЗ»», - говорится в сообщении.

Специалисты, которые протестировали уникальный двигатель, рассказали, что он работает стабильно. Первым включается при запуске дизеля и приводит в действие насос.

«Когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер, который запускает дизель», - утонил руководитель направления развития гражданской продукции ТЭТЗ Дмитрий Завьялов.

Он подчеркнул, что новый двигатель является частью «сердца» 220-тонного «БелАЗа-75304».

Уже в 2023 году сотрудники Томского электротехнического завода собираются запустить серийное производство новейших двигателей для карьерных самосвалов. Первую партию составят 25 изделий.

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