В Томске стартовали работы по ремонту водовода

Фото: "Томскводоканал"

Накануне, 4 августа, холодную воду отключили в Октябрьском районе Томска, части Ленинского, в Академгородке, а также в пригородных населенных пунктах: Дзержинском, Эуште, Тимирязевском, Сосновом бору, Спутнике и Росинке. После подготовительных работ перед заменой запорной арматуры, участков водопроводной трубы «Томскводоканал» приступил к ремонту сетей как в областном центре, так и за ее пределами.

Фото: "Томскводоканал"

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации уточнили, что работы ведутся и днем, и ночью.

«В частности, на ул. Иркутский тракт – ул. Лазарева, Ивана Черных – Бела Куна наши бригады меняют запорную арматуру диаметром 250 и 600 мм. Это позволит в будущем, во время проведения работ на сетях, отключать абонентов локально», - рассказали представители «Водоканала».

Кроме того, на различных объектах заменяют аварийные участки водопровода. Так, на улице Кирпичная длина такого участка составила 20 метров.

Ремонтные бригады делают так называемую переврезку на вновь построенных сетях. Заменяют пожарные гидранты и задвижки.

«Все мероприятия направлены на обеспечение населения города Томска стабильным и качественным водоснабжением», - добавили в пресс-службе.

Фото: "Томскводоканал"

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что почти весь областной центр останется без воды до 12:00 6 августа.

Читайте также Томичам начали бесплатно раздавать питьевую воду