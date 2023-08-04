Томская область стала лидером среди регионов СФО по обеспеченности медиками

В Томской области больше всего медиков по СФО Фото: Ксения Высотина

Томская область в первом полугодии 2023 года стала лидером среди регионов Сибири по уровню обеспеченности медицинскими кадрами с долей исполнения в 100%. Об этом сообщили в обладминистрации.

«В общероссийском рейтинге Томская область вошла в пятерку лучших регионов. В настоящее время показатель укомплектованности врачами по региону составляет 51,5, когда по России — 41,0, по СФО — 36,6», — говорится в сообщении.

Достичь высоких показателей облздраву помогают земские программы, которые привлекают медиков, также обучение по целевому направлению и развитие системы наставничества для молодых врачей и студентов, которые проходят практику в больницах региона.

Глава облздрава Роберт Фидаров сообщил о завершении процедуры заключения новых целевых договоров на обучение с сентября в СибГМУ.

По предварительным данным, целевые договоры заключили более 100 человек. После обучения будущие медики перейдут работать в томские больницы. Еще более 1 200 студентов продолжат обучение по целевому направлению в СибГМУ.

Добавляется, что в Томской области продолжается набор по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Посмотреть полный список медорганизаций и специальностей для заключения договоров по земским программам можно сайте облздрава.

Для заключения договора о трудоустройстве необходимо обратиться в медицинскую организацию или отдел кадровой политики департамента здравоохранения по телефону 8 (3822) 999-101 доб. 2849.