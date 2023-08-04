УФСБ возбудило два уголовных дела на носителей гостайны в Томской области

В Томской области возбудили два дела на носителей гостайны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в первом полугодии 2023 года возбудили 2 уголовных дела в отношении носителей государственной тайны, и 35 административных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, на секретоносителей возбуждено 2 уголовных дела, 35 дел об административных правонарушениях, также объявлено 6 официальных предостережений о недопустимости действий для совершения преступлений.

За нарушение требований закона РФ о государственной тайне к уголовной, административной и (или) дисциплинарной ответственности могут привлекаться органы госвласти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, а также должностные лица и россияне.

Сотрудники УФСБ на постоянной основе следят за обеспечением защиты государственной тайны на территории Томской области.