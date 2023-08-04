Директора «Томскгеонефтегаз» Мохова обвиняют в сокрытии налогов на 175 млн рублей

Директора нефтегазовой компании обвинили в сокрытии 175 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области будут судить директора «Томскгеонефтегаз» за сокрытие налогов на сумму более 175 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Директора ООО «Томскгеонефтегаз» обвинили по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере».

По версии следствия, руководитель игнорировал требования налогового органа по уплате налогов. С марта по июнь 2021 года и с февраля по июнь 2022 года обвиняемый делал расчеты с контрагентами, исключая счета организации-налогоплательщика, на которые были выставлены инкассовые поручения о принудительном списании в бюджет поступающих средств.

В конечно итоге, обоняемы сокрыл более 175 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

По данным из открытых источников, руководителем «Томскгеонефтегаз» является Илья Мохов.