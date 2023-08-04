Почти 3 тысячи спортивных объектов и сооружений работают в Томской области

В Томской области открыто 515 спортплощадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области открыто 2 985 спортивных сооружений и объектов. За последние пять лет их число выросло на 522 единицы, рассказали в Томскстате.

«Для спортсменов и любителей работает 2 229 спортивных сооружений. Одновременно они готовы принять около 57 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Среди них 14 стадионов, 3 закрытых катка, 3 манежа, 878 плоскостных сооружений, 597 спортзалов, 38 лыжных баз, 33 бассейна, 45 стрелковых сооружений и 2 базы по гребле.

На улице в регионе открыто 756 спортивных объектов, среди них площадок с тренажерами 615. На них физкультурой могут могут заниматься 7,1 тысячи человек.

В скверах и парках установлено 80 игровых площадок, 8 велодорожек, 5 спотов. Зимой работают 48 катков.

Напомним, в Томской области в 2022 году спортом занимались почти 500 тысяч человек, среди них мужчин оказалось больше, чем женщин.