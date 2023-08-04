В Томске продают самое дешевое сливочное масло, сметану и вареную колбасу в СФО

Томск вновь отличился дешевым сливочным маслом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томскстат провел анализ цен на основные продукты в центрах регионов Сибирского федерального округа по состоянию на 31 июля 2023 года. Томск отличился дешевым сливочным маслом, сметаной и вареной колбасой.

Среди всех базовых продуктов в Томске самая низкая цена на сливочное масло. За килограмм покупателям придется отдать в среднем 657,58 рубля. Самая высокая цена в Иркутске – 884,56 рубля.

Из всех регионов СФО в Томске также дешевая сметана. В среднем ее можно купить за 231,38 рублей/кг. Дороже всего сметану можно купить в Иркутске — 341,41 рубля.

Также Томск отличился дешевой вареной колбасой и картофелем. Килограмм колбасы можно купить за 425,05 рубля, а картофеля — за 44,42 рубля. Дороже всего колбаса продается в Новосибирске — 518,40 рубля, а картофель в Красноярске — 66,87 рубля.

Аналитики Томсктата привели и другие цены на продукты в Томске в июле текущего года. Так, килограмм пшеничного хлеба в Томске в среднем стоил 92,81 рубля, ржаного хлеба — 70,86 рубля, гречневой крупы — 66,41 рубля.

Литр молока стоил в среднем 73,16 рубля, десяток куриных яиц — 74,62 рубля, сахара — 80,13 рубля, моркови — 74,14 рубля.