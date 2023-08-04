Томичка Наталья Киндирова получила звание заслуженного ветеринарного врача РФ

Фото: администрация Томской области

Президент России Владимир Путин наградил почетным званием «заслуженного ветеринарного врача РФ» сотрудника областного учреждения «Томское объединение ветеринарии» Наталью Киндирову.

Наталья награждена за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу.

Наталья Киндирова работает ветеринарным врачом 37 лет. Более 20 лет следит за ветеринарным благополучием на мясоперерабатывающем предприятии Томский мясокомбинат «Сибагро».

Благодаря ее ответственному подходу к работе, строгому соблюдению требований, соблюдению контроля качества сырья и готовой продукции, на закрепленном предприятии не было ветеринарных нарушений.

Также Наталья Киндирова делится с коллегами практическим опытом и знаниями в области ветеринарии. За 2018–2022 годы специалист обучила пять молодых ветеринаров.