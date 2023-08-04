Перекрытие на улице Карташова в Томске перенесли на 7 августа

В Томске перенесли перекрытие улицы Карташова Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске перенесли перекрытие на улице Карташова на 7 августа. Дорога будет закрыта до 9 августа. Перенос произошел по техническим причинам, сообщили в мэрии.

«ТомскРТС» 7 августа приступит к замене перехода тепломагистрали №1 под проезжей частью улицы Карташова. Работы пройдут в рамках второго этапа капитального ремонта тепловых сетей на улице Киевская. Ранее ремонт планировали провести с 4 по 6 августа, однако по техническим причинам сроки работ перенесли.

«На время проведения работ с 9:00 понедельника, 7 августа, до 20:00 среды, 9 августа, будет перекрыто движение транспорта по улице Карташова на участке от улицы Киевская до проспекта Комсомольский. Бригада будет работать в районе дома по улице Карташова, 43», — говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться по временным знакам.

Томичей просят заблаговременно выбирать объездные пути.