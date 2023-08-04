Жители Томска смогут уехать на "Ветер Сибири" на скором поезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 11-13 августа состоится рок-фестиваль "Ветер Сибири". Жители Томска смогут на него уехать на скором поезде, сообщает администрация Томской области.

«В дни фестиваля скорый поезд № 869 Томск-2 Новосибирск будет совершать дополнительную остановку на станции Мочище. В связи с этим произойдут изменения в расписании. Со станции Томск-2 поезд будет отправляться в 6.35 (без изменений), прибывать на станции: Мочище — в 11.05, Новосибирск-Главный — в 11.29 (на 4 минуты позже)», - говорится сообщении.

Уточняется, что поезда будут ездить со станции в 17.54.