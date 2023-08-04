В Томской области более 3 тысяч человек заражены вирусными гепатитами

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В Томской области более 3 тысяч томичей заражены вирусными гепатитами. С вирусным гепатитом С в регионе зарегистрировано 2 817 больных, 792 больных с гепатитов В, а также 18 человек с гепатитов В и Д, сообщает издание "Аргументы и факты - Томск", ссылаясь на департамент здравоохранения региона.

В облздраве добавили, что гепатит Д является дефектным вирусом и может сосуществовать в организме только с гепатитом В, поэтому отдельно гепатит Д не встречается.

Также отмечается, что самые частые симптомы при гепатитах: высокая температура, слабость, тошнота, рвота, желтуха. Иногда заболевание может протекать бессимптомно.