Роспотребнадзор проверит качество воды после масштабного отключения в Томске

Специалисты проверят качество воды после отключения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске после масштабного отключения воды специалисты Роспотребнадзора проверят качество питьевой воды на соответствие качеству гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба управления.

Напомним, холодную воду отключили с 23:30 четверга, 3 августа. Воды не будет до 12:00 воскресенья, 6 августа.

Региональный Роспотребнадзор контролирует ситуацию с плановым масштабным отключением воды в городе. Из-за долгого отсутствия ресурса есть риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди жителей.

«Управление направило предписание в «Томсководоканал», а также в администрации Ленинского и Октябрьского районов. В документе говорится, что по закону необходимо на время ремонтных работ обеспечить население и социальные объекты привозной водой нормативного качества», — сообщили в ведомстве.

Также после ремонта необходима промывка и дезинфекция системы питьевого водоснабжения. Подать воду в краны томичей можно только при соответствии качества гигиеническим нормативам. Для этого ресурсникам необходимо отобрать пробы питьевой воды в распределительной сети и предоставить результаты исследования в региональный Рлспотребнадзор.

За несовременную подачу сведений о воде грозит административная ответственность и штраф.