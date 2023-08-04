Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка после смертельного ДТП под Томском

Фото: УМВД по Томской области

В Шегарском районе Томской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, где 16-летний подросток на мопеде насмерть сбил 13-летнего пешехода, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, 15 июня в селе Монастырка Шегарского района 16-летний водитель мопеда VENTRO RIVA II сбил находящегося на проезжей части 13-летнего пешехода. В результате ДТП ребенок скончался.

На 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека

Расследование уголовного дела продолжается.